Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему заменуЕженедельник Футбол 10:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу. По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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