Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу. По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему замену

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