Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему заменуЕженедельник Футбол 10:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, сменит клуб этим летом. Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу. По информации испанских СМИ, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру, что хочет покинуть команду.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
Грузинский канал сказал опасное про родителей Путина. Реакция президента последовала в «Твиттере»
Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера.
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Обновлено в 18:22
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Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
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Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
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Линекер: «Удаление Месси было незаслуженным»
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Происшествия
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Обновлено в 19:05
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
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В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект в Словении в в рамках Венского документа, сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:45
Общество
FlixBus сделал остановку
Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Транспорт
Новая дорога: комфорт жителей и инвестиционное развитие
Ход строительства объездной дороги в станице Октябрьской проинспектировали первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов и начальник отдела взаимодействия с муниципалитетами управления развития автодорог Михаил Бондарев.
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Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
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Обновлено в 18:28
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
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Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца
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Обновлено в 15:22
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
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«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Политика
Украина впервые попросила США продать военную технику
Министерство обороны Соединённых Штатов получило заявку от властей Украины на приобретение военной техники.
Обновлено в 16:03
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46