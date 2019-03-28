Футбол
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере лидера «Спортинга»Bookmaker-ratings.ru 03:00
По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг» согласовали условия перехода футболиста сборной Португалии. Сумма трансфера составит 70-80 миллионов евро.
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Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault
Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того, как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Экономика
Сечин назвал объем мировых запасов нефти и газа, попавших под санкции
Около трети мировых запасов нефти и газа подверглись односторонним ограничениям из-за санкций против Ирана, Венесуэлы и России.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
Большинство россиян боятся остаться без работы из-за цифровизации
Почти четверть опрошенных считают, что риск потерять работу возрастает, если не проходить обучение в сфере информационных технологий.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Как прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве Президент России Владимир Путин 5 июня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, вместе они осмотрели китайские авто, которые будут производить в Тульской области, а потом посетили панд Жуи и Диньдинь в московском зоопарке.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Общество
Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса
"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Общество
Экологи составили рейтинг самых грязных регионов России
Самыми грязными регионами в России оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Общество
Собчак попыталась помочь BadComedian и потерпела фиаско
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе вратаря Буффона
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе вратаря команды Джанлуиджи Буффона.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр сообщил условия сохранения транзита газа через Украину. Главным требованием Медведева стал отказ от судебных споров.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03