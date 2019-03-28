Футбол

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере лидера «Спортинга»Bookmaker-ratings.ru 03:00

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По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг» согласовали условия перехода футболиста сборной Португалии. Сумма трансфера составит 70-80 миллионов евро.
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