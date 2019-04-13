Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1Советский спорт 14:22
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
|19′
Хуан Мата
|34′
|49′
Фелипе Андерсон
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
|55′
|62′
Мануэль Лансини
Грэйди Диангана
|73′
Хавьер Эрнандес
Мичейл Антонио
Ромелу Лукаку
Мэйсон Гринвуд
|75′
Маркос Рохо
Андреас Перейра
|75′
|76′
Пабло Сабалета
Райан Фредерикс
|79′
Райан Фредерикс
Поль Погба
|80′
|44%
|Владение мячом
|56%
|76%
|Процент точных передач
|80%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|11
|9
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
20
Далот
12
Смоллинг
4
Джонс
15
Перейра
14
Лингард
6
Погба
2 ×
10
Рэшфорд
17
Фред
11
Марсьяль
54
Гринвуд
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
21
Огбонна
26
Масуаку
8
Андерсон
41
Райс
11
Снодграсс
16
Нобл
45
Диангана
30
Антонио
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счетом 2:1. В составе манкуниацев голом отметился Поль Погба (19-я и 80-я минуты). У гостей точный удар на счету Фелипе Андерсона (49). После этой игры Манчестер Юнайтед, набрав 64 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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