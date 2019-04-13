Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1Советский спорт 14:22

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
19′
Хуан Мата
34′
49′
Фелипе Андерсон
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
55′
62′
Мануэль Лансини
Грэйди Диангана
73′
Хавьер Эрнандес
Мичейл Антонио
Ромелу Лукаку
Мэйсон Гринвуд
75′
Маркос Рохо
Андреас Перейра
75′
76′
Пабло Сабалета
Райан Фредерикс
79′
Райан Фредерикс
Поль Погба
80′
Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счетом 2:1. В составе манкуниацев голом отметился Поль Погба (19-я и 80-я минуты). У гостей точный удар на счету Фелипе Андерсона (49). После этой игры Манчестер Юнайтед, набрав 64 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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