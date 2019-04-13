Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1Советский спорт вчера в 14:22
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
|19′
Хуан Мата
|34′
|49′
Фелипе Андерсон
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
|55′
|62′
Мануэль Лансини
Грэйди Диангана
|73′
Хавьер Эрнандес
Мичейл Антонио
Ромелу Лукаку
Мэйсон Гринвуд
|75′
Маркос Рохо
Андреас Перейра
|75′
|76′
Пабло Сабалета
Райан Фредерикс
|79′
Райан Фредерикс
Поль Погба
|80′
|44%
|Владение мячом
|56%
|76%
|Процент точных передач
|80%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|11
|9
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
20
Далот
12
Смоллинг
4
Джонс
15
Перейра
14
Лингард
6
Погба
2 ×
10
Рэшфорд
17
Фред
11
Марсьяль
54
Гринвуд
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
21
Огбонна
26
Масуаку
8
Андерсон
41
Райс
11
Снодграсс
16
Нобл
45
Диангана
30
Антонио
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
Встреча прошла на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счетом 2:1. В составе манкуниацев голом отметился Поль Погба (19-я и 80-я минуты). У гостей точный удар на счету Фелипе Андерсона (49). После этой игры Манчестер Юнайтед, набрав 64 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«МЮ» вырвал победу у «Вест Хэма», Погба сделал дубль после 10-матчевой безголевой серии
Спорт-Экспрессвчера в 14:35
Поль Погба: Игра с «Вест Хэмом» получилась открытой, но мы действовали слишком медленно
Советский спортвчера в 15:05
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Путешествия
Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск
Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Посетитель ударил ножом бармена на Рубинштейна
Посетитель ирландского паба Mollie`s Pub на цлице Рубинштейна отплатил бармену за выпивку ножом в живот, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Политика
Россиян назвали пособниками террористов за трансляции с КТО в Тюмени
Действия жителей Тюмени, которые вели онлайн-трансляции с места проведения контртеррористической операции, играли на руку террористам.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Порошенко придет на дебаты с самим собой
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что не придет на сегодняшние дебаты с действующим президентом Порошенко из-за готовящейся провокации, детали которой отказался озвучивать.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым
Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество
В работе Facebook и Instagram возникли неполадки
Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 07:06
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Хосеп Гвардиола не намерен быть тренером до 71 года
Обновлено в 07:16
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04