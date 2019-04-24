Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2 (2-й тайм)Матч ТВ 14:14
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
|24′
|26′
Александр Зинченко
|51′
Фернандиньо
Лерой Сане
|54′
Бернарду Силва
|66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
|72′
|35%
|Владение мячом
|65%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|8
|5
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
36
Дармиан
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
9
Лукаку
17
Фред
6
Погба
14
Лингард
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
8
Гюндоган
19
Сане
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
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