Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2 (2-й тайм)Матч ТВ 14:14

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
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