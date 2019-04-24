Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)Vprognoze.ru 12:10

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. В рамках первого круга «горожане» обыграли «Красных Дьяволов» со счетом 3:1.Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Музыка Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла» Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Здоровье В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Политика Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.

Финансы Рынок акций РФ усилил снижение после старта торгов Российский рынок акций усилил снижение по основным индексам после старта торгов, при этом долларовый индекс РТС теряет больше, чем индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол ЦСКА — Анжи 2:0 Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Футбол ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом» Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.

Общество В Петербурге бесплатный проезд в электричках получат больше льготников Градоначальник надеется, что депутаты к нему прислушаются. Для этого парламент примет поправки в Социальный кодекс Петербурга.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Кино Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.

Происшествия В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".

Политика В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».

Музыка Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Экономика Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.

Политика Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Политика Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.