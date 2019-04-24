Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)Vprognoze.ru 12:10
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
|29%
|Владение мячом
|71%
|–
|Процент точных передач
|–
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|–
|–
|Отборы
|–
|2
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
36
Дармиан
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
15
Перейра
17
Фред
6
Погба
14
Лингард
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. В рамках первого круга «горожане» обыграли «Красных Дьяволов» со счетом 3:1.Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.
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