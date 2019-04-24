Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Зинченко выйдет в стартовом составе гостейSport24.ru вчера в 14:04
24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, манкунианское дерби: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Стали известны составы «Юнайтед» и «Сити» на манкунианское дерби. Зинченко в старте
ProstoProSportвчера в 14:10
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Зинченко выйдет в стартовом составе гостей
Sport24.ruвчера в 14:04
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено в 00:53
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке
Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Авто
В Сети опубликованы рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Независимы дизайнер, используя для своего рисунка несколько других мощных внедорожников, создал рендеры нового кроссовера Jeep Trackhawk.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог
Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 00:59
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Транспорт
Новые введения ГИБДД: выдачу водительских прав планируют ужесточить
Изменения могут коснуться опции тестирования обучающихся водителей, а также правил выдачи прав.
Обновлено в 01:14
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Быстров прокомментировал процесс над Кокориным и Мамаевым
Экс-полузащитник сборной России, петербургского «Зенита», столичного «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров в интервью «Известиям» поделился мнением о скандале с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено вчера в 19:31
Авто
Дешевая замена для дорогого бензонасоса — идея читателя
Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам.
Обновлено в 01:00
Политика
Экс-глава СВР рассказал, как поставил ЦРУ на место
Бывший директор Службы внешней разведки РФ, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников в начале 1994 года в сложной ситуации самостоятельно принял решение о высылке из России резидента ЦРУ США в Москве, которое поддержал президент Борис Ельцин.
Обновлено в 01:00
Космос
ВВС США: отработавшая ступень Atlas-5 взорвалась в 2018 году на орбите
Отработавшая вторая ступень американской ракеты-носителя Atlas-5, которая в октябре 2018 года вывела на орбиту американский военный спутник связи AEHF-4, разрушилась в космосе с образованием 14 обломков, сообщила в четверг 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2%
За неделю запасы (исключая стратегический резерв) увеличились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%. К 19 апреля запасы нефти в США составили 460,6 миллиона бочек.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики
Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому, из-за проводимой антироссийской политики.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Авто
Представили первые рендеры «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, 1 апреля гендиректор компании Sollers Вадим Швецов, которой принадлежит УАЗ, заявил о намерении разработать новую модель, которая постепенно заменит Патриот.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено вчера в 01:01
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:51
ЖКХ
Москвичи на mos.ru могут узнать график отключения горячей воды
График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:23