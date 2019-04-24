Футбол

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Юрий Розанов: «Сити победит»Букмекеры.рф 12:07

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.91, а ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимают с коэффициентом 6.60. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз Юрия Розанова: Многие считают, что после 0:4 на Гудисоне Юнайтед упрется, как никогда.
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