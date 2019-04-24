Футбол
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Юрий Розанов: «Сити победит»Букмекеры.рф 12:07
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
|24′
|26′
Александр Зинченко
|51′
Фернандиньо
Лерой Сане
|54′
Бернарду Силва
|66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
|72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
|83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
|83′
Люк Шоу
|89′
|89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
7
Санчес
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
9
Лукаку
17
Фред
6
Погба
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
3
Данило
19
Сане
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.91, а ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимают с коэффициентом 6.60. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз Юрия Розанова: Многие считают, что после 0:4 на Гудисоне Юнайтед упрется, как никогда.
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«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии
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