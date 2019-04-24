Футбол

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Юрий Розанов: «Сити победит»Букмекеры.рф вчера в 12:07

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Начало встречи подопечных Уле Гуннара Сульшера и Пепе Гвардиолы назначено на 24 апреля в 22:00 МСК.
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