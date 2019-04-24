Футбол
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Юрий Розанов: «Сити победит»Букмекеры.рф 12:07
Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.91, а ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимают с коэффициентом 6.60. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз Юрия Розанова: Многие считают, что после 0:4 на Гудисоне Юнайтед упрется, как никогда.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
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Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Общество
В российских школах появятся новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 03:07
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Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
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На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского
Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Футбол
Сергей Семак — о матче с «Динамо»: «Заслуженная трудовая победа, идем дальше»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:0).
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Технологии
Mail.ru приобрела пакет компании Nativeroll
Mail.ru Group приобрела 50,83% акций Nativeroll, платформы, которая позволяет размещать в СМИ видеорекламу.
Обновлено в 08:56
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Футбол
Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»
По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено в 14:26
Политика
Выдачу паспортов РФ жителям Донбасса оценили в Госдуме
Решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса соответствует общепринятой международной практике, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Космос
На Марсе зафиксировали землетрясение
Впервые на Марсе зафиксировали землетрясение.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В Сирии сняли постановочный сюжет о «гибели» семьи при химатаке
Якобы корреспондентам удалось заснять, как целая семья «погибла» из-за того, что сирийская армия применила химическое оружие.
Обновлено в 16:20
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29