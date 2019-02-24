Футбол

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (2-й тайм)Газета.Ru 10:18

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Андер Эррера
Андреас Перейра
21′
23′
Джеймс Милнер
Хуан Мата
Джесси Лингард
25′
31′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
Джесси Лингард
Алексис Санчес
43′
71′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Эшли Янг
81′
В первом тайме матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" наставнику хозяев Уле-Гуннару Сульшеру пришлось сделать три вынужденные замены, передает "Советский спорт". Счет на данный момент не открыт. На 21-й минуте Андера Эрреру заменил Андреас Перейра.
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