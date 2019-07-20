Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».

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Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Происшествия Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.

Кино HBO показала официальный трейлер «Хранителей» На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».

Политика В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).

Происшествия SSJ100 c лопнувшим стеклом в кабине пилотов сел во Владивостоке В аэропорту Владивостока приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета лопнуло стекло в кабине пилотов.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала о своем психозе из-за дочери Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим подписчикам в Instagram, что из-за дочери у нее начался психоз.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".

Происшествия Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.

Происшествия Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Политика КСИР опубликовал видео задержания британского танкера Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.

Общество Противники ЛГБТ в Грузии устроили застолье во время сбора подписей Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.

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Футбол Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар» Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Армия и оружие Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик Самолет радиоэлектронной разведки США был обнаружен над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны.

Футбол «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» "Красно-белые" уже согласовали трансфер футболиста за 6 миллионов евро. Ранее об интересе к Н'Джие заявило "Динамо".