Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: ставки на матч Кубка чемпионовLegalbet 18 июля в 07:55

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Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».
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