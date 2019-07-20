Футбол
«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: ставки на матч Кубка чемпионовLegalbet 18 июля в 07:55
Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 20:17
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено вчера в 02:27
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Космос
NASA зашифровало в Twitter знаменитую фразу первого астронавта на Луне
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии
Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.
Обновлено в 16:50
Политика
Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы
Действия США против властей Венесуэлы не имеют под собой никакой базы в международном праве, законность правительства страны не может ставиться под сомнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:54
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Транспорт
На КАД перекроют две полосы на мосту через реку Лубья
На мосту через реку Лубья будут вестись дорожные работы, из-за чего будут перекрыты две полосы движения.
Обновлено в 14:21
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром
Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:20
Политика
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.
Обновлено в 14:59
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Единоборства
Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут
Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Политика
Зеленский продемонстрировал на видео ржавый крейсер «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский разместил в YouTube-канале «ЗЕ!Президент» видеозапись, демонстрирующую удручающее состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено в 19:29
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59