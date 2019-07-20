Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: ставки на матч Кубка чемпионовLegalbet 18 июля в 07:55

Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».
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Международный Кубок Чемпионов 2019. Манчестер Юнайтед - Интер

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«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года

LiveSport.ru18 июля в 20:17
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В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
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Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
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SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
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Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
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В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

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Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

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«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России

В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
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В Microsoft показали железо Project xCloud

Будущий потоковый игровой сервис Project xCloud разработки Microsoft пока что находится в стадии ЗБТ.
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Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

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Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
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Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет

Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
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Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
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Из «китовой тюрьмы» выпустят косаток до конца лета — Минприроды

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В Донбассе пьяный украинский боевик дезертировал с оружием

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Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию

Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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