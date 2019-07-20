Футбол
«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: ставки на матч Кубка чемпионовLegalbet 18 июля в 07:55
Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».
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«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 20:17
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