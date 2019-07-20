Международный кубок чемпионов пройдет сразу на двух континентах: в Северной Америке и Евразии. На азиатской части суши турнир откроется топ-игрой «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера».

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Экономика Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Космос Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Футбол «Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.

Технологии В Microsoft показали железо Project xCloud Будущий потоковый игровой сервис Project xCloud разработки Microsoft пока что находится в стадии ЗБТ.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Общество Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

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Общество Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.

Спорт Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.