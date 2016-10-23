Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»Спорт день за днем 13:31

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
"Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Челси" (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо. При этом вратарь хозяев Давид Де Хеа неудачно сыграл после дальнего удара, и Алонсо на добивании отправил мяч в сетку.
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