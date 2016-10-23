Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1ProstoProSport 13:25

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в центральном матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открыл хавбек «МЮ» Хуан Мата.
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