Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1Soccer.ru 13:25

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии. «Челси» (68 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (65 очков) - шестой.
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