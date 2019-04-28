Манчестер Юнайтед — Челси 1:1Soccer.ru 13:25

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии. «Челси» (68 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (65 очков) - шестой.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе «Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.

Энергетика «Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

Единоборства Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".

Футбол Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.

Происшествия Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Политика Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Транспорт Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Наука Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.

Армия и оружие Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.

Экономика Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле. Больше всего подешевела курятина.

Хоккей Кучеров номинирован на «Харт Трофи» НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.

Происшествия Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Инцидент произошел на 23-м километре Минского шоссе.

Наука Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.