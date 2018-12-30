Футбол

Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:1
Газета.Ru
12:20

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
Напомним, что у Погба с Моуринью находились в стадии конфликта, по этой причине игрок даже думал о смене клуба. Но 18 декабря "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе с поста главного тренера клуба Жозе Моуринью. После его отставки исполняющим обязанности был назначен Уле-Гуннар Сульшер.
Газета.Ru12:20

Подробнее о событии

Погба за три матча при Сульшере забил больше, чем при Моуриньо за 14 игр

Soccer.ru12:30

Погба забил четыре мяча в первых трех играх после отставки Моуринью

Газета.Ru12:20

Онлайн: Дубль Погба и гол Рэшфорда. Сульшер и «МЮ» возят 12-ю команду АПЛ

Матч ТВ11:18

После увольнения Моуринью Погба в трёх матчах за «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков по системе «гол+пас»

Евро-футбол.ру12:17

Погба за три матча у Сульшера забил больше, сколько у Моуринью за 17

Спорт-Экспресс12:02

Погба – первый с 2012 года, кто забил за «МЮ» минимум 2 гола в двух матчах кряду

Чемпионат12:43

Погба – первый с 2012 года игрок «МЮ», сделавший дубль в двух матчах АПЛ подряд

Sports.ru12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место

Итоговый счёт - 1:3. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место в таблице.
Обновлено в 11:08
Футбол

Жиру получил травму в матче против «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Обновлено в 09:04
Футбол

ЦСКА предлагает за Габбьядини 5 млн фунтов

Московский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Барселона» выступила с официальным заявлением по Рабьо

"Барселона" в своем официальном заявлении подтвердила, что интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо.
Обновлено в 08:40
Футбол

Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала» в 2018-м году

Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "Реала" в 2018-м году.
Обновлено в 12:41
Футбол

Гаттузо подтвердил интерес «Милана» к Муриэлю

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что красно-черные вели переговоры с "Севильей" об аренде колумбийского нападающего Луиса Муриэля.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Атлетико Минейро» интересуется нападающим «Спартака»

Форвард "Спартака" Педро Роша может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро".
Обновлено в 06:36
Футбол

Марсьяль опоздал на тренировку МЮ

Форвард МЮ Антони Марсьяль пропустил тренировку команды после поездки на Рождество к семье в Париж.
Обновлено в 10:44
Футбол

Шердан Шакири: «Фирмино провел отличный матч и заслужил этот хет-трик»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1) отметил вклад форварда Роберто Фирмино в общекомандный успех.
Обновлено в 06:06
Футбол

Сульшер: «Если клуб решит оставить меня, думаю, мы договоримся»

Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча с общим счётом 8:2.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин (отец рэпера Pharaoh) рассчитывает, что спартаковцы Джано и Артем Тимофеев усилят команду.
Обновлено в 05:13
Футбол

В Кубке Испании может появиться «финал четырёх»

Глава федерации хочет предложить формат, при котором до 1/4 финала Кубка Испании команды будут определять победителя в одноматчевом противостоянии, а не в двухматчевом, как сейчас.
Обновлено в 13:01
Футбол

Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.
Обновлено в 08:10
Футбол

Кака: в «Реале» моими проблемами были травмы и Моуринью

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака объяснил, почему он не сумел заиграть в «Королевском клубе».
Обновлено в 10:38
Футбол

ВТБ вновь забирает власть в «Динамо»

Демарш на встрече команды с руководителем По имеющимся данным, глава ВТБ Андрей Костин еще осенью дал команду начать процесс по возвращению контроля над ФК и ХК "Динамо".
Обновлено в 02:33
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное