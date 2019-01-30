Футбол

Манчестер Юнайтед — Бернли 2:2Sports.ru вчера в 16:51

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги. Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
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