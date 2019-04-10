Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» назвали составы командSport.ru 14:29

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Эшли Янг
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Менее часа остаётся до стартового свистка итальянского арбитра Джанлука Рокки, который рассудит первый четвертьфинальный матч ЛЧ "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Матч пройдёт на поле легендарного стадиона "Олд Траффорд" и начнётся в 22:00 по Москве.
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