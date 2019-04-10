Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)Евро-футбол.ру 14:01
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Эшли Янг
|20′
|15%
|Владение мячом
|85%
|71%
|Процент точных передач
|94%
|2
|Удары в сторону ворот
|–
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|2
|1
|Отборы
|1
|3
|Фолы
|2
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
20
Далот
10
Рэшфорд
9
Лукаку
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
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