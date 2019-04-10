Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)Евро-футбол.ру 14:01

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Эшли Янг
20′
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генич о трансляции матча «МЮ» – «Барса»: «Перестаньте докапываться! Я не знаю, что со звуком»

Sports.ru15:04

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru13:55

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» назвали составы команд

Sport.ru14:29

Жозе Моуринью: "МЮ" победил "Ювентус" и "ПСЖ", почему бы не сделать это с "Барселоной"?"»

Спорт-Экспресс14:39

Суарес и Коутинью с первых минут начнут матч против «МЮ»

Матч ТВ14:07

Букмекеры назвали фаворита матча «МЮ» – «Барселона»

Metaratings12:12

Погба, Рашфорд, Коутиньо — в составе на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

Чемпионат13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

В Москве обнаружили скульптуру 18 века

Обновлено в 12:50
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
Обновлено в 05:52
Политика

Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России

В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено в 13:46
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент

Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.
Обновлено в 10:42
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Смартфон Oppo Reno получил камеру с 10-кратным оптическим зумом

Обновлено в 07:04
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Следствие попросило отпустить Майкла Калви под домашний арест

Со слов пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Следственный комитет РФ добивается перевода под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:41
Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»

Обновлено в 14:59
Происшествия

В Петербурге полицейские открыли стрельбу по микроавтобусу

Обновлено в 14:33
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Спорт

В российском биатлоне захотели создать команду из лыжников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о планах создать экспериментальную команду лыжников, желающих выступать в биатлоне.
Обновлено в 08:40
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
Политика

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Политика

Украина расширила антироссийские торговые санкции

Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Игра на выезде завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Алекно. Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине 19 мая.
Обновлено в 14:24
Общество

В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой

Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное