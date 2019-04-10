Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Телеканал 360° вчера в 16:54
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.
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