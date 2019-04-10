Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Телеканал 360° вчера в 16:54

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.
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