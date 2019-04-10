Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Телеканал 360° вчера в 16:54
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря автоголу Шоу
Советский спортвчера в 16:54
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Лондон пообещал не выдавать Ассанжа стране, где его могут казнить
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Лондон пообещал не выдавать арестованного в четверг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где его могут казнить.
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС.
Обновлено вчера в 19:53
Авто
Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана
Министр обороны Судана ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн задержан в Хартуме, данную информацию подтвердили источники информационного агентства «аль-Хадас», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 02:54
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года
Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Футбол
Стала известна дата следующей конференции РФС
Исполком РФС утвердил дату проведения следующей конференции организации. Мероприятие состоится 28 мая в Москве.
Обновлено в 07:29
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Авто
Кроссовер Kia по ошибке рассекретили до премьеры
Ожидаем, что Kia рассекретит Habaniro не дожидаясь автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери 17 апреля.
Обновлено в 07:01
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором, основном чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента сети интернет.
Обновлено в 05:52
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»
Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости».
Обновлено в 00:44
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика
Дебаты между Зеленским и Порошенко могут пройти дистанционно
Поскольку Порошенко намерен 19 апреля быть в студии национального общественного телевидения Украины, а Зеленский — на стадионе «Олимпийский», можно устроить дебаты в прямом эфире, организовав телемост.
Обновлено в 06:16
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна
По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, объяснили руководители двух компаний, но конкретных результатов тестирования пока нет, констатировали они.
Обновлено в 06:15
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16