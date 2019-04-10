Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Газета.Ru 16:54

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в свои ворота забил защитник "красных дьяволов" Люк Шоу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря автоголу Шоу

Советский спорт16:54

«МЮ» впервые за 14 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги чемпионов

Матч ТВ17:35

Месси не смог. Зато смог ВАР!

Спорт-Экспресс18:10

«МЮ» впервые с 2005 года ни разу не пробил в створ в матче Лиги чемпионов

Чемпионат20:24

«Барселона» повторила рекорд «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов

Sport24.ru20:53

«Барселона» в 14-й раз забила в ЛЧ благодаря автоголу соперника, повторив рекорд «Реала» и «Челси»

Sports.ru21:44

Пике: «ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой игры с МЮ»

Soccer.ru20:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:00
Экономика

Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

В Индии пройдут парламентские выборы

Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках

Обновлено вчера в 06:13
Здоровье

Россия запустила производство вакцин от гриппа в Никарагуа

Как пояснил Сергей Краевой, завод способен производить 300 тысяч доз вакцины в сутки.
Обновлено в 14:01
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала

Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» прошел более 170 метров по обратной стороне Луны

Китайский луноход проехал 170,82 метра по обратной стороне Луны в рамках проведения научных исследований неизведанных территорий, сообщает 10 апреля газета China Daily.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено в 14:55
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 21:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено в 16:39
Здоровье

Эксперт рассказал о вреде курения кальянов

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал «Известиям» о вреде курения кальянов.
Обновлено в 14:00
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное