Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Газета.Ru 16:54
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в свои ворота забил защитник "красных дьяволов" Люк Шоу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено в 21:31
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Политика
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Политика
США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:41
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Политика
В Индии пройдут парламентские выборы
Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
Обновлено в 17:28
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Согласно вердикту, который вынесла судья Березовского горсуда Оксана Степанова, Рябухин должен провести в колонии 22 дня.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.
Обновлено в 18:27
Авто
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Замминистра обороны приедет в Читу
Выяснить, кто именно из 11 заместителей министра приедет в Читу, пока не удалось.
Обновлено в 21:31
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38