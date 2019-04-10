Футбол

«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»RT на русском 17:31

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей. Таким образом эта победа стала первой для «Барселоны» в «Театре Мечты» в рамках еврокубкового матча.
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