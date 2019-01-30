Футбол

«Манчестер Юнайтед» Сульшера вырвал ничью в матче с «Бернли»ProstoProSport 16:52

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
Футболисты «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Бернли». Встреча, прошедшая во вторник в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 2:2. В составе гостей по мячу забили Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81-я).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию

Газета.Ru18:28

Линделеф забил на 92-й минуте и продлил беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» до 9 матчей

Sport24.ru16:57

«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Бернли», забив два гола в концовке встречи

Матч ТВ16:56

«МЮ» забил два гола в концовке за пять минут и вырвал ничью в матче с «Бёрнли»

Чемпионат16:52

«Бернли» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед» при Сульшере

Спорт-Экспресс16:52

«МЮ» вырвал ничью в игре с «Бернли», уступая 0:2 к 87-й минуте

Советский спорт16:55

Погба набрал 10 (6+4) очков по системе «гол+пас» в 7 играх АПЛ после отставки Моуринью

Sports.ru16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Рассекречена внешность нового Renault Clio

Дизайн нового Clio перекликается с внешностью автомобиля предыдущего поколения.
Обновлено в 04:59
Политика

Британский парламент отказался переносить сроки Brexit

Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Общество

Замглавы «Росгеологии» уволен из-за скандального видео

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто

Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей в России

Российское представительство Renault отзывает 3622 автомобиля.
Обновлено в 15:25
Происшествия

NBC: неизвестные напали на актера Джусси Смоллетта в Чикаго

Актер американского телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетт госпитализирован после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено в 17:54
Музыка

В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»

Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
Обновлено в 09:09
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Авто

Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор

Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Энергетика

Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа

Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.
Обновлено в 14:36
Экономика

Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества

Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:28
Транспорт

Ограничения для неэкологичных машин могут ввести в Москве

Ограничительные зоны въезда для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
Обновлено вчера в 18:16
Наука

В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля

Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Игры

Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

Обновлено в 00:34
Экономика

«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз

Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Футбол

Головин забил свой первый мяч за «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый мяч в составе футбольного клуба «Монако».
Обновлено в 15:44
Общество

В Улан-Удэ школьники весь урок просидели в противогазах за опоздание

Обновлено в 00:12
Экономика

Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо

Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Линделёф
Шведский футболист
Шведский футболист, центральный защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное