Футбол

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» - 0:0 (закончен)
Евро-футбол.ру
09:30

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
9′
Лука Миливоевич
27′
Мамаду Сако
Джесси Лингард
Маруан Феллайни
60′
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
60′
Поль Погба
Алексис Санчес
68′
Эшли Янг
71′
88′
Андрос Таунсенд
Джеффри Шлупп
90′+1′
Уилфрид Заа
Джордан Айю
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу встречались "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Протокол матча доступен вашему вниманию.
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