Футбол
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|9′
Лука Миливоевич
|27′
Мамаду Сако
Джесси Лингард
Маруан Феллайни
|60′
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
|60′
Поль Погба
Алексис Санчес
|68′
Эшли Янг
|71′
|88′
Андрос Таунсенд
Джеффри Шлупп
|90′+1′
Уилфрид Заа
Джордан Айю
|58%
|Владение мячом
|42%
|83%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|3
|5
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
36
Дармиан
12
Смоллинг
2
Линделёф
18
Янг
10
Рэшфорд
31
Матич
27
Феллайни
7
Санчес
11
Марсьяль
9
Лукаку
13
Хеннеси
29
Уан-Биссака
5
Томкинс
12
Сако
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
8
Куяте
7
Майер
15
Шлупп
14
Айю
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑4‑2
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу встречались "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Протокол матча доступен вашему вниманию.
Евро-футбол.ру09:30
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