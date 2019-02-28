«Манчестер Сити» заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млнЧемпионат вчера в 04:24

«Манчестер Сити» объявил о заключении 10-летнего спонсорского контракта с компанией Puma. Как сообщают британские СМИ, сумма соглашения составляет £ 650 млн (около € 760 млн).

«Манчестер Сити» заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млн

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