Футбол

«Манчестер Сити» заключил спонсорский контракт с Puma на £650 млнREGNUM 07:21

«Манчестер Сити» заключил спонсорский контракт с компанией Puma на сумму £650 млн. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на 10 лет.
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Puma подписала спонсорский контракт с «Манчестер Сити» на 650 млн фунтов

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