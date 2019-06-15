Футбол

«Манчестер Сити» заинтересован в КоутиньюМатч ТВ 19:29

По сообщению Marca, «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутинью. Ранее сообщалось что футболист хочет поменять клуб, как как не смог адаптироваться в «Барселоне».
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«Манчестер Сити» стал очередным претендентом на Коутиньо

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Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
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