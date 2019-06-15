Футбол
«Манчестер Сити» заинтересован в КоутиньюМатч ТВ 19:29
По сообщению Marca, «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутинью. Ранее сообщалось что футболист хочет поменять клуб, как как не смог адаптироваться в «Барселоне».
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Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой
Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.
Обновлено в 20:00
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено в 22:42
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено в 21:01
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Кто и в каком возрасте чаще умирает от болезней сердца в Башкирии?
По данным Минздрава РБ, в 2018 году о БСК умерло больше 22 тысяч человек, это 44,5% от общего числа смертей.В структуре смертности от болезней системы кровообращения лидируют цереброваскулярные заболевания, в том числе инсульты (48,5% всех умерших от БСК).
Обновлено в 22:19
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:45
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55