Футбол

«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
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