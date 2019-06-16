Футбол
«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Культура
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Чемодановка: семье погибшего помогут выплатить 1 млн рублей кредита
Выяснилось, что у семьи погибшего порядка 1 млн кредита, взятого на постройку дома.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
Яя Туре прилетел в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Спорт
В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей
Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Наука
Ученые рассказали о самом простом способе снизить давление
Сон на протяжении 7–9 часов является самым простым способом снизить артериальное давление.
Обновлено вчера в 22:02
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Новый БИП японских фрегатов назвали похожим на мостик звездолёта
БИП на новом японском фрегате будет находиться глубоко под палубой, что обеспечит ему максимальную живучесть.
Обновлено в 03:28
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Политика
Герхарда Шредера пригласили в Крым
Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова убил мать и пытался покончить с собой
Обновлено 13 июня в 12:05
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32