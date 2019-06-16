Футбол
«Манчестер Сити» заинтересован в КоутиньоProstoProSport 03:14
«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, сообщает Marca. Накануне сообщалось, что 27-летний футболист хочет сменить клубную прописку, так как не смог адаптироваться в «Барселоне».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
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