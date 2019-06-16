Футбол

«Манчестер Сити» заинтересован в КоутиньоProstoProSport 03:14

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, сообщает Marca. Накануне сообщалось, что 27-летний футболист хочет сменить клубную прописку, так как не смог адаптироваться в «Барселоне».
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Евро-футбол.рувчера в 17:37

«Манчестер Сити» заинтересован в Коутинью

Sportbox.RUвчера в 19:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
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В столице Ливии Триполи танк Т-55, принадлежащий одному из подразделений правительства национального согласия (ПНС), уничтожил боевую машину такого же типа войск ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара.
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Встречаются среди специалистов СТО и аферисты, которым водитель попросту может переплатить за несуществующую поломку.
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В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
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Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

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