Футбол
«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из ГонконгаRT на русском 10:15
Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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