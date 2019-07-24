Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.

«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.

Игры Corsair приобрела компанию Origin PC Компания Corsair решила усилить свои позиции на рынке готовых игровых ПК посредством приобретения компании Origin PC.

Происшествия Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90 Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Единоборства Скончавшегося в США боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге Боксера Максима Дадашева, который скончался в США из-за полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине - в Петербурге.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Армия и оружие Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Армия и оружие Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.

Футбол Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Футбол Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус» Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

Спорт Ласицкене победила на чемпионате России Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Шоу-бизнес Айза Анохина купила сумку за 2 миллиона рублей Роскошный аксессуар обошелся Анохиной в почти 2 миллиона рублей. «Счастливее я от этого не стала, но гештальт закрыла»,— поделилась певица.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.