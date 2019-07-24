Футбол

«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из ГонконгаRT на русском 10:15

Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.
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«Манчестер Сити» разгромил китайский клуб «Китчи» в товарищеском матче

Sport24.ru10:14

Товарищеские матчи. «Ман Сити» забил 6 голов «Китчи», «Витесс» Слуцкого против «Сивасспора»

Sports.ru10:40

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче

Sportbox.RU09:59

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче — 6:1

Чемпионат10:13

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в контрольном матче

Спорт-Экспресс10:00

«Манчестер Сити» забил шесть мячей команде из Гонгконга

Евро-футбол.ру10:26

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче

Матч ТВ09:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Происшествия

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Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Армия и оружие

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Общество

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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
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Общество

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Армия и оружие

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Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.
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Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
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Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
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