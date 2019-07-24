Футбол
«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из ГонконгаRT на русском 10:15
Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Политика
Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада
По информации, размещенной на сайте департамента образования Краснодара, с воспитателем детсада № 176 сегодня расторгнут трудовой договор.
Обновлено в 11:55
Политика
Савченко пожалела о смерти Захарченко
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра
Обновлено в 11:40
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек
Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»
Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Музыка
Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube
Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
Обновлено в 06:37
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 12:45
Экономика
В Счетной палате сравнили расходы бюджета РФ и на нацпроекты
Счетная палата РФ подсчитала, что по итогам первой половины нынешнего года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 558,8 миллиарда рублей или 32,4%. Как указал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter, «по оперативным данным, бюджет на нацпроекты за полгода исполнен на треть».
Обновлено в 09:00