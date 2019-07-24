Футбол

«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из ГонконгаRT на русском 10:15

Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.
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«Манчестер Сити» разгромил китайский клуб «Китчи» в товарищеском матче

Sport24.ru10:14

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче

Sportbox.RU09:59

«Манчестер Сити» забил шесть мячей команде из Гонгконга

Евро-футбол.ру10:26

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче — 6:1

Чемпионат10:13

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в контрольном матче

Спорт-Экспресс10:00

Товарищеские матчи. «Ман Сити» забил 6 голов «Китчи», «Витесс» Слуцкого против «Сивасспора»

Sports.ru10:40

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче

Матч ТВ09:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
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Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
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Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
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Спецназ ВСУ полностью откажется от советского оружия и амуниции

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика

МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии

В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
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Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

По информации, размещенной на сайте департамента образования Краснодара, с воспитателем детсада № 176 сегодня расторгнут трудовой договор.
Обновлено в 11:55
Политика

Савченко пожалела о смерти Захарченко

Обновлено вчера в 13:55
Общество

Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра

Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»

Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Музыка

Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
Обновлено в 06:37
Политика

Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Обновлено в 12:45
Экономика

В Счетной палате сравнили расходы бюджета РФ и на нацпроекты

Счетная палата РФ подсчитала, что по итогам первой половины нынешнего года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 558,8 миллиарда рублей или 32,4%. Как указал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter, «по оперативным данным, бюджет на нацпроекты за полгода исполнен на треть».
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Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
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