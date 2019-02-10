Футбол

«Манчестер Сити» забил шесть мячей «Челси» в чемпионате АнглииРБК 13:49

Матч 26-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Челси" завершился победой "горожан" со счетом 6:0. Встреча проходила на стадионе "Этихад", домашней арене "Сити".
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Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
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МВД проверит сообщения о "живом щите" из автомобилей во Владимире, сообщило региональное ведомство.
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Вывезенных из Ирака российских детей передали опекунам

Вывезенных из Ирака 30 декабря 2018 года российских детей уже 5 января выписали из медицинского учреждения, они поехали домой вместе со своими родственниками и опекунами: 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро — в Чеченскую Республику, по одному ребенку — в Кабардино-Балкарию и Татарстан.
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«Среди болевых синдромов наиболее распространенными являются боль в спине и суставах, потом головная боль — это основные причины обращения к врачам», — рассказал доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов.
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Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
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В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле

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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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