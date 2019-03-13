«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Шальке»Российская газета 18:41

"Манчестер Сити" стал третьим английским клубом, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы буквально уничтожила дома немецкий "Шальке" (7:0) и составила компанию "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму" в восьмерке сильнейших.

«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Шальке»

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