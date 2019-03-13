Футбол
«Манчестер Сити» забил семь голов «Шальке»LiveSport.ru 17:58
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Этихад»
|33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
|35′
Серхио Агуэро
|38′
Лерой Сане
|42′
Данило Луис
|48′
Рахим Стерлинг
|56′
Давид Сильва
Фил Фоден
|64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|64′
Александр Зинченко
|69′
|69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
|71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
|72′
|74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
|78′
|79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
|84′
|72%
|Владение мячом
|28%
|92%
|Процент точных передач
|72%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|11
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|1
|16
|Отборы
|14
|10
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
3
Данило
18
Делф
35
Зинченко
20
Силва
8
Гюндоган
47
Фоден
7
Стерлинг
33
Жезус
19
Сане
1
Ферманн
3
Мендиль
17
Стамбули
26
Сане
27
Брума
24
Очипка
22
Скрибски
8
Сердар
10
Бенталеб
11
Коноплянка
23
Тойхерт
Шальке-04
Расстановка 5‑4‑1
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Шальке» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут англичане пошли вперед, а немцы осели на своей половине поля. Уже на 14-й минуте Серхио Агуэро пробивал в касание и попал в штангу.
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