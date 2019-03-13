Футбол

«Ювентус» и «Манчестер Сити» прошли в четвертьфинал Лиги ЧемпионовТелеканал Санкт-Петербург 06:35

Манчестер Сити — Шальке-04
7 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
35′
Серхио Агуэро
38′
Лерой Сане
42′
Данило Луис
48′
Рахим Стерлинг
56′
Давид Сильва
Фил Фоден
64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
64′
Александр Зинченко
69′
69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
72′
74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
78′
79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
84′
Начало обоих матчей — и в Мюнехне, и в Барселоне — в 23:00.
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