Футбол

«Манчестер Сити» забил семь безответных мячей в ворота «Шальке»Газета.Ru 12 марта в 18:35

Манчестер Сити — Шальке-04
7 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 марта
Стадион «Этихад»
33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
35′
Серхио Агуэро
38′
Лерой Сане
42′
Данило Луис
48′
Рахим Стерлинг
56′
Давид Сильва
Фил Фоден
64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
64′
Александр Зинченко
69′
69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
72′
74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
78′
79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
84′
"Манчестер Сити" разгромил немецкий "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 7:0. В составе победителей отличились Серхио Агуэро, оформивший дубль, а также Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус.
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