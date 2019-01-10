Футбол

«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Вести.Ru
вчера в 17:29

"Сити" выиграл первый тайм с результатом 4:0, а поле перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы провели еще пять голов. Свой первый мяч в составе "горожан" забил полузащитник сборной Украины, бывший футболист "Уфы" Александр Зинченко.
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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