Футбол

Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»
Евро-футбол.ру
вчера в 15:32

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан". В кубковом матче с "Бёртоном" украинец изящно забросил мяч в дальнюю девятку ударом с дальней дистанции и довел результат на табло до 4:0. Это 11-й матч Зинченко в этом сезоне, ранее он дважды ассистировал партнёрам.
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