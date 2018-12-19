Футбол

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
Спорт-Экспресс
17:11

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды обменялись голами, а в серии одиннадцатиметровых точнее были "горожане". Победный пенальти забил Александр Зинченко.
Спорт-Экспресс17:11

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Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

Газета.Ru17:40

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

Спорт-Экспресс17:11

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Матч ТВ16:55

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:3 пен.), 19 декабря 2018, Кубок Лиги

Чемпионат17:24

Де Брюйне забил первый гол в сезоне в матче Кубка лиги с «Лестером»

Sports.ru15:40

Де Брёйне: «Очень сложно начинать игру с первых минут, когда до этого пропустил пять месяцев»

Евро-футбол.ру17:27

«Лестер» – «Манчестер Сити»: как закончится игра?

Все про Спорт рувчера в 10:17
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