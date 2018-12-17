Футбол
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лигиМатч ТВ16:55
«Лестер» на своем поле провел матч с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Кубка английской лиги.
Матч ТВ16:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол
Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
"Манчестер Сити" одолел "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Футбол
Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»
Обновлено в 05:11
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги
В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено в 16:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне
Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
Футбол
«Милан» не смог обыграть «Болонью»
"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:27
Футбол
Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
Обновлено в 15:18
Футбол
Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Обновлено в 14:49
Футбол
«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти
В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
Футбол
Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»
Обновлено в 15:01
Футбол
«Барса» украла у «ПСЖ» Рабьо. Это ответ на трансфер Неймара
Почему Рабьо хочет уйти Уход Адриена из "ПСЖ" поначалу может показаться странным.
Обновлено в 15:55
Футбол
Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом.
Обновлено в 12:22
Футбол
Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian
Обновлено в 10:12
Футбол
«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном
"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15