Футбол

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Матч ТВ
16:55

«Лестер» на своем поле провел матч с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Кубка английской лиги.
Матч ТВ16:55

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«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Матч ТВ16:55

Клуб из третьего дивизиона стал полуфиналистом Кубка английской лиги

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«Мидлсбро» – «Бертон»: какую сделать ставку?

Все про Спорт рувчера в 09:33
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол

Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" одолел "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Обновлено в 05:11
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено в 16:55
Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
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«Милан» не смог обыграть «Болонью»

"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:27
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Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено в 17:37
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Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
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Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

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«Барса» украла у «ПСЖ» Рабьо. Это ответ на трансфер Неймара

Почему Рабьо хочет уйти Уход Адриена из "ПСЖ" поначалу может показаться странным.
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Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом.
Обновлено в 12:22
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Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian

Обновлено в 10:12
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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
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