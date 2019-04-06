Футбол

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка АнглииSoccer.ru 14:25

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.
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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Чемпионат14:48

«Манчестер Сити» победил «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Спорт-Экспресс14:32

Кубок Англии. Полуфинал. «Манчестер Сити» победил «Брайтон» и вышел в финал

Sports.ru08:24

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии

Soccer.ru14:25

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Матч ТВ14:29

Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии

Советский спорт14:31

«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прогноз на матч Кубка Англии по футболу

Sputnik Грузия01:36
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика

Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко

Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Футбол

Аркадий Дворкович: «В первом мяче была ошибка Селихова»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (0:2) отметил, что судейство не было односторонним, но по его качеству есть вопросы.
Обновлено в 14:23
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Происшествия

Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи

Пользующийся поддержкой арабского мира командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам, базирующимся в городе Тобрук, приказ начинать наступление на Триполи – где заседает противоборствующее ему правительство национального единства, признанное ООН.
Обновлено 04 апреля в 17:15
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол

Рейнгольд назвал «Спартак» пижонами и сравнил Селихова с обезьяной

"Спартак" не реализовал два дохлых момент. Вас наказали по делу, пижоны гребаные.
Обновлено в 15:10
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Игры

В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов

Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Авто

На автосалоне в Санкт-Петербурге презентовали «инвалидку» будущего

Обновлено в 14:04
Политика

Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов

Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Обновлено в 10:10
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Здоровье

Почему население в России убывает

В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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