Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка АнглииSoccer.ru 14:25
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Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Футбол
Аркадий Дворкович: «В первом мяче была ошибка Селихова»
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (0:2) отметил, что судейство не было односторонним, но по его качеству есть вопросы.
Обновлено в 14:23
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи
Пользующийся поддержкой арабского мира командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам, базирующимся в городе Тобрук, приказ начинать наступление на Триполи – где заседает противоборствующее ему правительство национального единства, признанное ООН.
Обновлено 04 апреля в 17:15
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол
Рейнгольд назвал «Спартак» пижонами и сравнил Селихова с обезьяной
"Спартак" не реализовал два дохлых момент. Вас наказали по делу, пижоны гребаные.
Обновлено в 15:10
Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов
Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Почему население в России убывает
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01