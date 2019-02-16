Футбол
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка АнглииМатч ТВ вчера в 14:24
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюпортом» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победный мяч записал на свой счет Фил Фоден, оформивший дубль.
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«Ман Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив клуб из 4-го дивизиона
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«Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 16 февраля 2019 года
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