Футбол

Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообществаSoccer.ru 06:57

«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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«Манчестер Сити» выпустил футболки в поддержку ЛГБТ-сообщества, приуроченные к гей-параду

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«Манчестер Сити» выпустил специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
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