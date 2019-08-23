Футбол
Манчестер Сити выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообществаSoccer.ru 06:57
«Манчестер Сити» вместе со спонсором Puma выпустили специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Обновлено в 07:31
Политика
Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол
В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Технологии
В России стартовал масштабный хакатон для молодых предпринимателей
В августе стартовал один из наиболее масштабных хакатонов России - DevService, глобальной целью которого является создание Единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей.
Обновлено в 09:15
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Футбол
Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»
Обновлено в 06:05
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Футбол
Стадион «Динамо» можно будет посетить в обмен на мусор
Акция продлится до 24 сентября. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает 13-е место.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Петербурге у посетителя ресторана отобрали 60 тысяч долларов
После злоумышленники скрылись с места происшествия В Санкт-Петербурге двое неизвестных отобрали у посетителя ресторана 60 тысяч долларов, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:37
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Политика
Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который связал вопрос о принадлежности Крыма с возвращением Москвы в G8.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
Тромб стал причиной смерти известного бодибилдера Жигулина
По данным врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом 47-летний Жигулин умер в день своего рождения, 22 августа.
Обновлено в 07:45
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Общество
AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин
AliExpress упростил процедуру возврата товара. Теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Обновлено в 07:52
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Бассейны с подогревом появятся у Северного речного вокзала
Зона отдыха с тремя понтонными бассейнами и кафе появится на набережной Северного Речного вокзала.
Обновлено в 08:03